Van New York, Teheran, Havana en Caïro naar Tuil

Dan heb je in New York, Teheran, Havana, Caïro, San Salvador en Amman gewoond. Wereldsteden op verschillende continenten. En dan ineens woon je in Tuil. Ik moest even opzoeken waar collega-journalist en oud-correspondent van de NOS Thomas Loudon nu woont. Tot mijn grote schrik kwam ik erachter dat het nog in Gelderland is ook, in de Betuwe tegen Zaltbommel aan. Een dorp waar nog geen duizend mensen wonen.