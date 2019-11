Van ongemakkelijk begin naar geloof in oprechtheid van de oud-generaal

Soms betrap je jezelf op je eigen vooroordeel. Zoals: het leger is fout. Ik ben antimilitaristisch, pacifistisch. Ik heb te veel ellende gezien die het gevolg is van oorlog, van geweld. Nee, ik heb ook geen kant en klaar antwoord op de vraag hoe je een barbaarse organisatie als IS of de taliban stopt. Maar hoe meer conflicten ik zie, hoe minder ik ben gaan geloven in gerechtvaardigd geweld.