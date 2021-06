Van Oranje tot Die Mannschaft: voor deze landen klinkt tijdens het EK gejuich in de regio

De legendarische treffer van Dennis Bergkamp tegen Argentinië op het WK van 1998? Willy Lamers uit Druten keek er recht op uit vanaf de lange zijde van het Stade Vélodrome in Marseille. Het gewonnen EK van 1988 met bekende namen als Marco van Basten en Ruud Gullit? Ja, ook dat maakte hij van dichtbij mee.



Voor de eerste drie EK-wedstrijden van het Nederlands elftal zit Lamers, bij een negatieve coronatest, straks in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Wie zeker wil weten of hij binnen is, moet op de televisie even letten op een groot wit spandoek met in het oranje ‘Druten’ erop. Heeft Lamers altijd bij zich en hangt hij vaak in de buurt van andere beruchte plaatsnamen als ‘Margraten’ en ‘Vortum-Mullem’. ,,Om Druten te promoten.”



Ook afgelopen zondag, tijdens de uitzwaaiwedstrijd tegen Georgië, was zijn vlag weer goed in beeld, stelt Lamers tevreden. Al sinds het WK van 1974 bezoekt hij zoveel mogelijk wedstrijden van het Nederlands elftal. Hij schat dat hij er al zeker tweehonderd heeft gehad. De finale van zijn eerste eindtoernooi tegen West-Duitsland moest hij overigens wel laten schieten. ,,Toen was er kermis in Druten, dus kon ik niet weg”, zegt de 68-jarige, die destijds nog eigenaar was van café De Gouden Leeuw.