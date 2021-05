Van paspop tot fladderende vlieger: dat is schrikken!

kijkenVan een complete paspop tot een fladderende vlieger: als je er eenmaal op let zie je overal vogelverschrikkers in de akkers en boomgaarden in Rivierenland. Bedoeld om ongenode gasten weg te jagen die alles wat net ingezaaid is of het jonge fruit komen oppeuzelen.