Van puppycursus tot tuinhuisje: hiervoor staan we massaal in de ‘coronawachtrij’

Een halfjaar levertijd is voor bepaalde nieuwe fietsen geen uitzondering. Sommige modellen kun je zelfs al helemaal niet meer krijgen, vertelt Rinie van Arkelen van fietsenzaak Van Arkelen Tweewielers in Kesteren.



,,Dit geldt in de hele fietsbranche.’’ Wel wil hij benadrukken dat mensen niet moeten denken dat zij helemaal geen fiets meer kunnen kopen. ,,Want dat is niet zo. Ik raad ze wel vaak aan dat het verstandig is er op tijd bij te zijn.’’



Dat het lang wachten kan zijn op bijvoorbeeld een elektrische fiets of sportief rijwiel, heeft volgens Van Arkelen diverse oorzaken. Fabrieken voor onderdelen hebben in coronatijd stilgelegen, vertelt hij. ,,Daarnaast is de vraag naar fietsen geëxplodeerd.’’ Mensen willen in beweging blijven, andere klanten zien de fiets weer als een veiliger alternatief voor de bus of trein met het oog op het virus, merkt Van Arkelen. ,,Alles samen betekent het dat fabrikanten de vraag niet kunnen bijhouden. Vervoersproblemen naar Europa vanuit het Verre Oosten zijn ook een dingetje.’’



Van Arkelen houdt er als ondernemer een dubbel gevoel aan over. ,,De vraag is best groot, maar op het moment dat je niet kunt leveren, houdt het op, hè. Het is constant puzzelen en zoeken naar het juiste model voor de klant, maar we komen er altijd wel goed uit.’’