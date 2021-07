Van testen tot quarantaine: Hier moet je vanaf nu rekening mee houden bij een reis naar Duitsland

1. Welke regels zijn precies strenger geworden voor Nederlanders die naar Duitsland willen?

Tussen een reis naar Duitsland vóór en na de nieuwe regels zitten twee belangrijke verschillen. Eén: Nederlanders moeten nu meteen bij binnenkomst kunnen aantonen dat ze een negatieve testuitslag, of vaccinatie- en herstelbewijs bezitten, in plaats van binnen 48 uur. En twee: de quarantaineplicht voor mensen zonder document van volledige vaccinatie of herstel, is strenger.



Voor wie pakweg twee weken met de caravan in Duitsland op vakantie wil, betekent dit dat je na een registratie vóór vertrek officieel tien dagen in quarantaine moet. Op de vijfde dag na aankomst kun je een coronatest laten afnemen. Als de uitslag van die test negatief is en het bewijs daarvoor is geüpload op de website einreiseanmeldung.de, mag je eerder uit quarantaine. Bij het uploaden van een vaccinatie- of herstelbewijs vervalt de quarantaineplicht sowieso.