Van vrijwilligers bij amateurclubs kun je niet verwachten dat ze sponsors screenen op criminele geldstromen.

Robin Martens: ‘Ik duwde de agent omdat ik erg in paniek was’

7:51 Robin Martens heeft in de talkshow van Beau van Erven Dorens geëmotioneerd haar kant van het verhaal gedaan over het opstootje met de politie afgelopen zaterdag in Castricum. De actrice blijft volhouden dat ze de agent niet heeft geslagen, maar wel heeft geduwd.