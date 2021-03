Vanavond om 20.00 uur: Lilliane Ploumen in het Gelderse lijsttrekkersgesprek

De lijsttrekkers gaan in gesprek met journalisten van deze krant over de actualiteit maar ook over regionale onderwerpen. De gesprekken zijn terug te zien via dg.nl/hetgesprek.



Uiteraard is er ook in de papieren krant volop aandacht voor de gesprekken. Tijdens de interviews willen we ook alle ruimte bieden aan vragen van lezers. Wat wil jij weten van de mensen die de komende vier jaar het land willen besturen?