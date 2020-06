Vandaag is de dag dat (bijna) alles weer mag: hoe leefden we ernaar toe?

LIVE | Coronavi­rus neemt volgens Italiaanse doktoren af in kracht

7:47 Het coronavirus neemt volgens Italiaanse doktoren af in kracht. In Nederland kan vanaf vandaag iedereen die klachten heeft die lijken op symptomen van het coronavirus, zich laten testen. Ook gaan cafés, restaurants en terrassen weer open. Net als theaters, bioscopen en musea. Reizigers in het openbaar vervoer zijn vanaf vandaag verplicht om een mondkapje te dragen. We houden je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws.