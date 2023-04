Vandaag nog voordelig tanken? Dit zijn de goedkoopste tankstations

De brandstofprijs schiet naar verwachting de komende dagen flink omhoog. De vraag is waar we nu nog relatief goedkoop kunnen tanken. Een rondgang laat zien dat de verschillen in Gelderland soms groot zijn. Bekijk in dit overzicht bij welke tankstations je op dit moment het beste kan tanken.

‘Als je moet tanken, kun je dat beter vandaag doen dan morgen’, is het advies nu oliekartel Opec+ heeft aangekondigd minder olie op te gaan pompen. Automobilisten waren net weer gewend aan prijzen onder de 2 euro, maar prijzen zullen naar verwachting gaan stijgen.

Tankstations kennen onderling aardig wat prijsverschillen. Zo vraagt het goedkoopste station op moment van schrijven (zie disclaimer) 1,689 euro per liter. Terwijl de duurste (Esso ’t Loo in Wezep) 1,999 euro per liter vraagt. Dat verschil ligt onder meer aan de locatie: stations langs de snelweg zijn doorgaans duurder. Maar ook aan het type station (bemand of onbemand) en aan prijsvechters die kortingen geven.

Eerder kwam Heinen De Heurne ook al in het nieuws door zijn lage brandstofprijzen. Het geheim? ,,Slim inkopen en op tijd inkopen”, vertelde uitbater Gerrit Heinen van zijn tankstation in buurtschap De Heurne in de gemeente Aalten destijds.

Tien goedkoopste stations voor benzine

Bij deze tien tankstations is de benzine (Euro 95/E10) het goedkoopst.

1. Heinen De Heurne 1,689 euro

2. Fieten Olie Eerbeek 1,719 euro

3. Tango, Hatertseweg Nijmegen Tango 1,738 euro

4. Fieten Olie Doetinchem 1,739 euro

5. Fieten Olie Silvolde 1,739 euro

6. Tango Doetinchem 1,749 euro

7. Tango Doetinchem Keppelseweg, 1,749 euro

8. Makro Duiven 1,749 euro

9. Argos Ruurlo Ruurlo 1,749 euro

10. Tinq, Arnhemseweg Apeldoorn 1,759 euro

De vraag is of de dieselprijzen ook net zo snel zullen stijgen. Volgens marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers is voor dinsdag een stijging van de adviesprijzen van benzine en diesel met minimaal 2 cent per liter te verwachten.

Disclaimer: de prijzen zijn aan verandering onderhevig. Bekijk hier een actueel overzicht van benzineprijzen. En hier voor dieselprijzen.

Tanken net over de grens

Mensen die vlak bij de grens wonen doen er meestal goed aan bij onze zuiderburen te tanken. Maar op dit moment scheelt dat niet altijd veel. In Nederland liggen de prijzen rond de 1,80 euro, in Duitsland rond de 1,78 euro en in België rond de 1,67 euro.



De Opec+, dat zijn de Opec-landen en een groep andere olie-exporterende landen, maakte zondag bekend vanaf mei de productie met meer dan een 1 miljoen vaten per dag te gaan verlagen. Daarop schoten de olieprijzen met meer dan 5 procent omhoog.

Mogelijk aan de vooravond van een behoorlijke prijsstijging

Automobilisten gaan dit voelen in de portemonnee. Analisten denken zelfs dat de olieprijs door kan stijgen naar 100 dollar per vat (ruim 92 euro). Dat is volgens kenner Van Selms niet onrealistisch. ,,We staan mogelijk aan de vooravond van een behoorlijke prijsstijging van olie. Maar het is onduidelijk of dat over drie maanden het geval zal zijn of over twee jaar. Het is lastig in te schatten hoeveel druk de Amerikaanse president Joe Biden op de Opec-landen zal uitoefenen. Hij is niet blij met de stijging van de olieprijs, want die hogere olieprijs spekt de oorlogskas van Rusland.”

