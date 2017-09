Vandaag was koudste 16 september ooit gemeten

Brent (9) uit Dieren overleden na gevecht van 1762 dagen tegen kanker

18:33 DIEREN - Honderden verjaardagskaartjes kreeg Brent Greven uit Dieren na een oproep van zijn ouders voor zijn negende verjaardag in juli. Vandaag, zaterdagmiddag, is hij overleden. Brent was ernstig ziek. 'Bedankt dat we trotse ouders mogen zijn. En altijd zullen blijven', schrijven Ruud en Chantal Greven op Facebook.