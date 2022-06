Vandalen zagen meterslange heg van Edwin om: ‘Dit moet wel met opzet zijn gedaan’

Zondagmiddag rond een uur of één vertrekt Reulink naar de kermis in Keijenborg. Als hij om negen uur ’s avonds thuiskomt, wacht hem een grote en onaangename ‘verrassing’. ,,Als ik aan kom fietsen zie ik dat een stukje heg een beetje naar links hangt.”



Hij stapt af en neem het stukje heg in de hand. ,,Als ik dat naar mij toe trek, valt het stuk om.”



En als Reulink beter kijkt, ziet hij dat de heg bij de stam is afgezaagd. Dan blijkt dat liefst 6 meter van zijn heg is omgezaagd. Hij vermoedt opzet: ,,Dat moet wel, want niet iedereen heeft een zaag in de auto liggen.”