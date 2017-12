Vandenberg flikt het weer

videoNIJMEGEN - Gitaarbeul Ad ('Adje') Vandenberg is apetrots op het gloednieuwe album 'MK II'. Hij noemt het een statement tegen het eenvormige rockgeluid van tegenwoordig. Zaterdag staat hij met zijn band Moonkings in Doornroosje in Nijmegen.

Bijna ontelbaar veel nummers heeft de 63-jarige Enschedese gitarist Ad Vandenberg op zijn naam staan.

Veel en graag

Hij schreef ze in de jaren 80 al voor zijn band Vandenberg. Burning Heart werd een grote internationale hit. Ook voor de Brits/Amerikaanse hardrockband Whitesnake, waar Vandenberg in verzeild was geraakt, schreef hij songs. ,,Toen ik een klein jochie was, schreef ik al liedjes. Dat is altijd zo gebleven. Ik schrijf veel en graag.’’

Ook voor het nieuwe album MK II van de band Moonkings heeft Vandenberg alle liedjes geschreven. ,,Op Love Runs Out na’’, corrigeert hij. ,,Dat is een cover van de Amerikaanse popband OneRepublic. Rock moet 'grooven'. Of ouderwets gezegd: swingen. Het moet gewoon lekker lopen. Wij hebben daarvoor een geschikte bezetting dankzij een ijzersterke ritmesectie. Sem Christoffel (bas) en Mart Nijen Es (drums) zijn jonge gasten die een dosis power aan onze sound toevoegen. Dat geldt ook voor onze zanger Jan Hoving. Hij klinkt als een kerel.’’

Onder een steen

De adrenaline giert weer door het lichaam van Vandenberg. Net als in de hoogtijdagen, 20, 30 jaar geleden. Daarna was het even gebeurd met zijn muzikale activiteiten. ,,Het was een samenloop van omstandigheden. Ik wilde aandacht geven aan mijn opgroeiende dochter, maar ook mijn passie voor het schilderen weer oppakken. Dertien jaar lang heb ik onder een steen geleefd en dat was prettig. Maar op den duur wint het podium toch van het atelier.’’

,,Ik had de muziekscene gemist. Het was goed er weer in terug te keren met een nieuwe band. Maar het was ook vreemd. Er is veel veranderd. Drie jaar geleden brachten we de debuutplaat Moonkings uit en gingen we op tournee. We kwamen op festivals en daar keek ik mijn ogen uit. Ik zag grote Nederlandse acts spelen en dacht: wat gebeurt hier? Het grootste deel van de muziek werd niet live gespeeld, maar stond op een harddisk! Nee, ik noem geen namen.’’

Handwerk

,,Wat wij op het podium doen, is puur ambachtelijk handwerk. Live is bij ons echt live en dat heeft tot gevolg dat er weleens iets misgaat. Als je alles uit een computer tovert, haal je de spanning en spontaniteit uit de muziek. Dat moet je niet willen. De livesfeer willen we terug laten komen op MK II. Zo is The Fire ontstaan, de vierde track op het album. Het is een jam geworden waarin Sem en Mart helemaal losgaan. Bijna psychedelisch. Niet eerder heb ik een nummer opgenomen dat meer dan zeven minuten duurt.’’

In What Doesn't Kill You tapt Vandenberg tekstueel uit een ander vaatje. ,,Voor het eerst wilde ik in een lied iets kwijt over de wereld waarin we leven. Die is bizar toch? Maar het moest geen preek à la Bono worden. Die ontplofte dominee irriteert me mateloos met zijn hypocriete gelul over een rechtvaardige wereld. En dan ondertussen de Ierse belastingdienst ontwijken in Nederland.’’

Na 40 jaar is Vandenberg nog steeds niet klaar met rocken. ,,Ik blijf doorgaan tot ik erbij neerval. MK II is de beste plaat die ik ooit heb gemaakt. Als ik ernaar luister, denk ik: we hebben het weer geflikt. Goed bezig, Vandenberg.’’

Vandenberg's Moonkings. Zaterdag in Doornroosje in Nijmegen.