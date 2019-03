Varend ontgassen en controles: hoe zit dat precies?

Eerste officiële storm van 2019 raasde over het land: tientallen meldingen van waterover­last, omgevallen bomen en ingestorte daken

20:42 REGIO - De brandweer heeft zondagmiddag de handen vol aan meldingen van wateroverlast, omgevallen bomen en ingestorte daken in de regio. Vanaf het eind van de ochtend en de gehele middag komen harde windstoten voor van 90 tot 120 kilometer per uur. Voor Limburg en Brabant geldt net als andere delen van het land nog steeds code oranje. In Gelderland geldt code geel, daar zijn de windstoten iets minder hard.