Vasten hoort voor mij bij carnaval

Uitslaande brand in tussenwo­ning in Velp, meerdere woningen ontruimd

0:19 VELP - Een tussenwoning aan de Straatweiden in Velp is dinsdagavond iets voor middernacht in brand gevlogen. De vlammen sloegen uit de voor- en achterzijde van de woning. Een bewoner wist levend uit zijn huis gekomen.