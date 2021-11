Veel animo voor boosterprik, maar ook: ‘Eerst zorgen voor voldoende vaccins in andere landen’

De Renkumse Jette Rutteman (68), een van de mensen die reageerden op de oproep ‘Wilt u de boosterprik?’ van deze site, vindt het een heel slecht idee dat de boosterprik voor iedereen beschikbaar komt. Dinsdag kondigde demissionair volksgezondheidsminister Hugo de Jonge aan dat in december wordt begonnen met de extra vaccinatie tegen corona, die de werking van de eerste vaccinatieserie moet versterken. En dat deze in principe voor iedereen beschikbaar komt, net als Duitsland deze donderdag ook heeft bekend gemaakt. ,,Alleen kwetsbare mensen zouden wat mij betreft in aanmerking moeten kunnen komen’’, vindt Rutteman, die wel de eerste twee Pfizer-prikken heeft gekregen.



Ze vindt de Gezondheidsraad min of meer aan haar zijde. Bart Jan Kullberg van het Nijmeegse Radboudumc, voorzitter van die raad, vindt dat de booster alleen beschikbaar moet komen als een medische noodzaak duidelijk is. Dat is op dit moment het geval bij de 60-plussers en de meest kwetsbaren.