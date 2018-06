Veel bewoners sociale huurwoningen verdienen te veel

Gezien hun inkomen zouden deze scheefhuurders eigenlijk een duurdere woning in de vrije sector moeten huren of een woning moeten kopen. Volgens de overheid belemmeren zij ook de doorstroming op de woningmarkt. Er is afgesproken dat 80 procent van de sociale huurwoningen gevuld moeten worden door huishoudens met een inkomen tot 36.798 euro per jaar. 10 procent mag naar huishoudens met een inkomen tussen 36.798 en 41.056 euro per jaar prijspeil 2018). De overige 10 procent mag naar de hogere inkomens.

Vooral in het Rivierenland en in delen van Maasland zijn dus veel scheefhuurders te vinden. De gemeente Neerijnen spant de kroon in onze provincie: meer dan een op de vijf huurders van een sociale huurwoning verdient eigenlijk te veel (20,4 procent).

Rivierenland

Ook de gemeenten Geldermalsen (17,5%), Buren (17%) en Tiel (16,1%) vallen op in het Rivierenland. De nabijgelegen gemeente Neder-Betuwe heeft ook veel scheefhuurders: 18,1 procent.

Boxmeer

In de regio Maasland wonen vooral in Boxmeer (16,9%), Mill en St. Hubert (16,4%) en Gennep (16,1%) veel goedkope scheefhuurders.

Te weinig middenhuur

Onlangs staken gemeenten nog de hand in eigen boezem. Ze gaven in een enquête toe dat ze hun zaakjes niet op orde hebben. Er worden te weinig woningen gebouwd in de 'middenhuur'. In Gelderland zijn nog zo'n 9000 woningen nodig in dat segment, maar we komen net aan de helft.

Het goedkoop scheefhuren wordt overigens niet altijd als een probleem ervaren. In de Arnhemse wijk Malburgen hopen ze juist dat mensen met hogere inkomens blijven, zodat de buurt niet afglijdt.