Veel corona-brandhaarden in de regio, hoe zit het in jouw gemeente?

In Ede is de afgelopen weken een flinke opleving van het virus. In een week tijd werden er 25 besmettingen gemeld. Dat waren er meer dan in Nijmegen (22), een stad met nadrukkelijk meer inwoners. Ook in Veenendaal (19) en Wageningen (12) werden afgelopen week veel besmettingen gemeld. In studentenstad Wageningen worden de cijfers opgestuwd door besmettingen onder studenten na huisfeestjes bij de introductie. Vorige week waren daar 17 besmettingen gemeld.

In de regio Vallei zijn de besmettingscijfers niet alleen hoger dan elders in de regio, er worden in die regio de laatste weken ook meer mensen opgenomen in het ziekenhuis vanwege corona. In de afgelopen week moesten in de hele regio slechts twee inwoners vanwege het coronavirus opgenomen worden in het ziekenhuis: inwoners van Ede en Veenendaal. Volgens een woordvoerder van de GGD Gelderland-Midden is er in Ede geen duidelijke oorzaak voor de groei van het aantal besmettingen. ,,Binnen één familie waren een aantal besmettingen, maar verder lijkt er geen verband tussen de verschillende besmettingen.’’

Amper nog coronapatiënten

Ook vorige week moesten al twee inwoners van Ede en Veenendaal opgenomen worden vanwege het coronavirus. In de ziekenhuizen in de regio liggen verder amper nog coronapatiënten. In het Brabantse Maasziekenhuis zelfs geen enkele, bij andere ziekenhuizen in de regio hooguit 1 of 2.

Geen verder stijging in het aantal besmettingen

Na een flinke stijging in het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken (van 132 half augustus naar 227 vorige week), is er net als in de rest van Nederland in deze regio geen sprake meer van een stijging in de wekelijkse besmettingscijfers.



Wel zijn er duidelijk meer verschillende brandhaarden. Zo is ook de uitbraak bij SC Silvolde duidelijk te zien in de cijfers. In de gemeente Oude IJsselstreek werden in totaal 19 besmettingen gemeld in de afgelopen week.



Vanaf begin juli tot half augustus waren er in de regio nog amper lokale uitbraken en waren de meeste besmettingen steeds in de grote steden Arnhem en Nijmegen.