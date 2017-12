Veel extra bezoekers door exposities rond 100 jaar De Stijl

In Gelderland participeerden musea in Apeldoorn, Arnhem, Otterlo, Harderwijk en Winterswijk. NIPO/NBTC constateert in een vandaag gepubliceerd onderzoek dat er landelijk gezien 600.000 bezoekers kwamen naar alle exposities, waarvan 20 procent afkomstig uit het buitenland. Zij besteedden circa 100 miljoen euro. NBTC Holland Marketing vroeg met name in het buitenland aandacht voor de tentoonstellingen, en dat zou ook terug te zien in de herkomst van de bezoekers.