Veel jongeren en flexwerkers verliezen baan, maar WW-uitkeringen stijgen in regio minder hard dan elders

Dat blijkt uit de laatste cijfers van uitkeringsinstantie UWV.



Corona en de ‘intelligente lockdown’ maakten in 2020 in één klap een einde aan een daling van de WW-cijfers, die al vijf jaar gaande was. Vooral veel jongeren en flexwerkers kwamen ineens zonder werk te zitten en moesten een uitkering aanvragen.



Jongeren hebben vaak flexibele contracten, waardoor zij eenvoudiger werkloos raken bij bezuinigingen. Daarnaast vervullen velen van hen baantjes in de horeca en de detailhandel, twee sectoren die keihard zijn getroffen door de huidige crisis. In Gelderland is de hoeveelheid WW-uitkeringen van jongeren tot 27 jaar met liefst 96 procent gestegen tot 2.712.