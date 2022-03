Veel kritiek van lezers op plan voor nieuwe belasting van provincie: ‘Is dit een 1 aprilgrap?’

Eerst even: waar gaat het precies over in het kort? Provincies krijgen geld uit Den Haag om hun werk te kunnen doen, maar ze ontvangen ook geld via de motorrijtuigenbelasting. Iedere autobezitter betaalt gemiddeld enkele tientjes per maand aan het Rijk, afhankelijk van het type voertuig. Een deel van dat geld gaat naar de provincies. Maar die belasting verdwijnt in 2030, met de invoering van het rekeningrijden. Dan betaal je alleen nog voor de kilometers die je daadwerkelijk rijdt, niet voor het bezit van auto. Dat is in de ogen van veel mensen eerlijker.