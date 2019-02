Veel mannen willen seks met poppen in Zwols bordeel: ‘Zóveel belangstelling niet verwacht’

OM eist vijf jaar cel en tbs voor Arnhemmer (55) na poging tot moord tijdens psychose

17:53 ARNHEM – De officier van justitie is ervan overtuigd dat een 55-jarige Arnhemmer degene is die een plaatsgenoot onder invloed van een psychose met voorbedachten rade in zijn woning heeft aangevallen met een mes. Ze eiste vrijdag vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor poging tot moord.