Veel minder drugsafval gedumpt in Gelderland: criminelen lozen het op andere manieren

In Gelderland daalde het aantal dumplocaties van 40 in heel 2018 naar 9 in de eerste helft van 2019. De politie vermoedt dat het drugsafval op andere manieren wordt geloosd.



Max Daniel is portefeuillehouder Drugs bij de politie. Hij zegt dat er meer afval wordt opgeslagen in de gebruikte productielocaties. Het restafval wordt achtergelaten in containers, vaten en mestputten als die locaties worden verlaten. Daniel zegt ook dat er vaker vaker drugsafval leeggegoten in riolen, putten en oppervlaktewater.



In juni bracht de politie cijfers naar buiten over het aantal dumpingen van drugsafval in 2018 in Oost-Nederland. Toen was er sprake van een daling van 60 procent ten opzichte van 2017.