Veel rookontwikkeling bij brand in bakkerij Nijkerk

Hondje dat uit angst tussen twee muren kroop door brandweer bevrijd

15:04 NIJMEGEN- Een hondje dat op oudjaarsdag tussen twee muren was gekropen in de Nijmeegse wijk Hillekensacker is na ongeveer een uur door de brandweer bevrijd. Volgens omwonenden was het diertje bang van vuurwerk en daardoor weggekropen.