Veel schade op campus UT na windhoos

Volgens hoofd onderhoud en vastgoed Ray Klumpert is de omvang en hoogte van de schade op de campus nog niet te overzien. „Dat gaan we vandaag (donderdag) inventariseren. Er wordt de hele dag opgeruimd en hersteld.”



Toen bleek dat de impact van de windhoos en wolkbreuk wel erg grote vormen begon aan te nemen, werd woensdagavond in allerijl een crisisteam bijeen geroepen. „De windhoos concentreerde zich in een smalle strook op het terrein. Dat heeft in korte tijd veel schade aangericht. Ik heb zoiets ook nog nooit gezien. We hebben een gebouw dat in aanbouw is. Daar is aannemer BAM tot half vijf in de nacht bezig geweest met herstelwerkzaamheden.”