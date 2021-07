Veel traumapatiënten komen in verkeerde ziekenhuis terecht: ‘Zorg moet anders, anders kost het levens’

Dat blijkt uit onderzoek van deze site naar de behandellocatie van patiënten die bij ongevallen meervoudige verwondingen oplopen. Dat de selectie van patiënten vaak niet goed verloopt noemt voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers ‘zeer ernstig’.



Mede hierdoor voldoen slechts vier van de elf traumacentra aan de norm van 240 traumapatiënten die zij per jaar horen te behandelen om daar goed geoefend in te zijn.



Jaarlijks zijn er zo’n 4500 patiënten die na een ongeval meerdere ernstige letsels oplopen. Uit dit onderzoek blijkt dat circa 1500 van die patiënten op de verkeerde operatietafel terechtkomen. Het slechtst is het gesteld in Brabant, waar maar de helft van de zwaargewonden direct naar het traumacentrum gaat.



In Gelderland komt ruim een kwart (26.5%) van de zwaar gewonde traumapatiënten niet in het juiste ziekenhuis terecht. Afhankelijk van waar in Gelderland het ongeval plaatsvindt worden zwaar gewonde patiënten vervoerd naar het Isala ziekenhuis in Zwolle, het Medisch Spectrum Twente in Enschede, het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen of het UMC in Utrecht. Slechtst scorende is het Isala in Zwolle. Iets minder dan de helft belandt niet in het juiste ziekenhuis.