Veel voor weinig: Deze vijf grote huizen in onze regio koop je voor minder dan 2 ton

1. Ven-Zelderheide, Kleefseweg 61 (215 vierkante meter, 199.500 euro)

Ven-Zelderheide? Waar ligt dat dan? Nou, zo'n beetje op de Duitse grens nabij Gennep. Het goede nieuws is dat je met de auto door Duitsland in 20 minuten in Nijmegen bent. Volgens de makelaar dan. Je koopt een voormalige bakkerij met zes kamers, garage en flinke tuin die is gebouwd in 1900. De bestemming is nog ‘detailhandel’, maar de gemeente is bezig die om te zetten naar wonen.



2. Aalten, Landstraat 28 (182 vierkante meter, 199.000 euro)

In hartje Aalten, dus dichtbij voorzieningen, vind je dit royale appartement met flink dakterras, overdekte veranda én garage. De woning heeft vier slaapkamers en heeft een grote zolderberging die je via een vaste trap kunt bereiken. Het pand dateert uit 1850, maar heeft energielabel A.



3. Zevenaar, Raadhuisplein 18 (175 vierkante meter, 199.500 euro)

Woon je liever in het centrum van Zevenaar, dan is deze maisonette wellicht iets voor je. Het huis met twee woonlagen en zes kamers ligt tegenover het gemeentehuis. De woonkamer is fors, heeft een schouw, en biedt uitzicht op het plein. Voor de badderaars: de badkamer heeft een jacuzzi. Het huis is gebouwd in 1954 maar is in 2000 gerenoveerd en is onder meer voorzien van dubbel glas.



4. Tolkamer, Binnenweg 11 (150 vierkante meter, 199.000 euro)

Ontvang je graag gasten? Deze eengezinswoning uit 1933 heeft maar liefst tien kamers, waarvan zes slaapkamers. Een logeerkamer is ook wel handig, want Tolkamer ligt in Nederland niet erg centraal. Helaas staan er weinig foto's op Funda, dus moeten we het doen met de info. De gang heeft de originele tegelvloer nog. De eiken keuken, daar moet je van houden. Je krijgt er wel een flinke lap grond bij.



5. Winterswijk, (152 vierkante meter, 164.000 euro)

Een hoekhuis met als je wilt zes slaapkamers! Ook heeft deze woning uit 1974 een carport, berging en een ‘ruime, onderhoudsvrije tuin op het westen’. Op de foto's ziet het er inderdaad goed uit, dit lijkt een buitenkansje voor een gezin met een aantal kinderen.