Veluwe moet plek voor 120 windmolens vinden

Advocaat: ‘Uitbar­sting in rechtszaal heeft geen gevolgen voor strafzaak F.’

7:07 ARNHEM - Advocaat Cem Polat is niet blij met de emotionele uitbarsting van zijn cliënt Varol F., dinsdagmorgen in de rechtbank Arnhem. ,,Maar ik begrijp het wel. Nadat hij twee maanden geleden te horen kreeg dat hij niet meer verdacht werd van moord of doodslag had hij gehoopt dat hij vandaag (dinsdag, EvdV) zou vrij komen.”