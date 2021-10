Veluwse topgoochelaar Ronald Moray (57) is klaar om te sterven: ‘De pillen doen niets meer’

Te veel uitstoot van asfaltfa­briek gedogen? Politiek verontrust: ‘Dit is een ernstige vertrou­wens­cri­sis’

9 oktober NIJMEGEN / BEUNINGEN - Geschrokken reageren politieke partijen in Nijmegen en Beuningen op het nieuws over asfaltfabrieken in Nederland. ,,Dit is het ultieme failliet van de wetgeving en de manier waarop die gehandhaafd wordt.’’