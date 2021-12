Verbijstering op universiteit, studente krijgt promotie tóch niet na verdediging

Dat een doctoraat alsnog werd geweigerd na een mondelinge verdediging is in elk geval ‘nog nooit voorgekomen’ in de carrière van Jan Vranken. De oud-hoogleraar die veertig jaar verbonden geweest is aan de TiU, luisterde toevallig mee naar de verdediging omdat hij één van de begeleiders van de promovendus goed kent. Hij wist echter nauwelijks wat hij meemaakte toen hij thuis mee zat te luisteren. Want nog tijdens de verdediging begon volgens Vranken de decaan al te schreeuwen hoe slecht het was. En na overleg in de promotiecommissie en een geheime stemming bleek de uitkomst: een onvoldoende. Daarmee werd de studente haar doctoraat geweigerd.