Verdachte (23) dodelijke schietpartij Scherpenkampweg langer in voorarrest

De schietpartij vond vorige week woensdag plaats in een wooncomplex aan de Scherpenkampweg in voormalig Kinderdorp Neerbosch. Om 22.58 uur die avond kwam de eerste melding over het incident binnen bij de hulpdiensten. In de woning troffen ze de zwaargewonde Nijmegenaar aan, die even later ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek.



‘Drie schoten’

Een omwonende zegt ruim een uur eerder, rond 21.45 uur, kort achter elkaar drie schoten te hebben gehoord. Direct daarna zou er een scooter zijn weggereden. De politie kan deze lezing niet bevestigen.



,,Het onderzoek loopt volop”, zegt een politiewoordvoerder. ,,We reconstrueren de gebeurtenissen van de avond zo goed mogelijk, maar doen geen mededelingen over de uitkomsten van ons onderzoek. We hebben verschillende getuigen gesproken, maar doen geen uitspraken over hun verklaringen. Ook op vragen over een motief of eerdere conflicten gaan we niet in. We houden op dit moment nog alle scenario’s open.”