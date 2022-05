‘Verdachte busjes’ rijden rond in woonwijk: ‘Mensen houden de deuren dicht en hun kinderen thuis’

Moeder Kelly wil het verhaal van haar dochter vertellen, maar omwille van de veiligheid wil ze niet met haar achternaam in de publiciteit. Haar dochter kwam vrijdag overstuur thuis met het verhaal dat een man in een zwarte bestelbus haar wenkte terwijl ze aan het spelen was bij de Jan van Krimpenstraat in de Vijfhoek in Deventer. ,,Nadat ik het verhaal van mijn dochter gehoord had, heb ik de politie ingeschakeld.’’