Verdachte die vluchtte na doodrijden hardloper in Zaltbommel: ‘Mijn handen trilden, ik was bang’

Het slachtoffer, een 52-jarige man uit Zaltbommel, was op de zonnige zondagmiddag een rondje aan het hardlopen en werd op de smalle Ketelsteeg uit het niets van achteren aangereden. Omwonenden hoorden een doffe klap. Hij overleed nog dezelfde dag in het ziekenhuis. De Ossenaar verklaarde dat hij de man niet gezien heeft. Hij was in een bestelauto van zijn werkgever op weg naar zijn ouders in Zaltbommel. De nacht ervoor had hij alcohol gedronken en cocaïne gebruikt.