Verdachte Dmitri (55) ‘vlucht met gezin’ naar Rusland: ‘Hij is met de noorderzon vertrokken’

Twee overvallen binnen kwartier tijd in Eindhoven: bij tankstati­on en Albert Heijn XL: ‘Medewer­kers zijn erg geschrok­ken’

EINDHOVEN - Aan de Huizingalaan in Eindhoven is dinsdagavond rond 20.00 uur een overval op een tankstation gepleegd. Even later vond er ook een overal plaats bij de Albert Heijn XL bij winkelcentrum Woensel. De politie is met veel manschappen op zoek naar de dader.