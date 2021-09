Verdachte dodelijke steekpartij in park is bekende van politie en justitie

De aangehouden Almeloër zou na een eerdere veroordeling in afwachting zijn van enkele maanden detentie. Intussen woonde hij aan de Boddenstraat in Almelo, in een pand waarin voorheen een belastingadviseur was gevestigd. Hij huurde daar een bovenwoning van de nieuwe eigenaren, twee investeerders die op enkele plekken in Almelo panden aankopen en opknappen. Af en toe verrichtte hij ook wat bouwwerkzaamheden voor deze investeerders.