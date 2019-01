Verdachte ‘loverboy’ en oud-medewerker Hoenderloo Groep op vrije voeten

UPDATE Duivels dilemma: omgeslagen roeiboot, boomstronk met vogels of toch schitte­ring van de tv?

16:35 WAGENINGEN - Dreef er een boomstam voorbij met vogels erop? Weerspiegelde er een tv in de ruit van de Wageningse watersportvereniging VADA? Al op het moment dat 112 werd gebeld, had voorzitter Henk Blaauw al ernstige twijfels. Na de melding kwam zondagavond een grootschalige reddingsoperatie op gang. ,,Het was een duivels dilemma. Ik zag niks drijven, maar je kan het risico niet nemen. Als er wel vier mensen in het water liggen, ben je de rest van de je leven die lul die niks deed.”