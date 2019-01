Verdachte ‘loverboy’ en oud-medewerker Hoenderloo Groep voorlopig op vrije voeten

Zijn zaak wordt pas in juli inhoudelijk behandeld. De politie moet voor die tijd verdachte B. zelf nog verhoren en er moet nog een andere getuige gehoord worden. B. stond vandaag (maandag) voor de derde keer wegens mensenhandel en witwassen van opbrengsten daaruit, voor het hekje. Tot een inhoudelijke behandeling kwam het weer niet; het al vuistdikke strafdossier is nog niet compleet.

Loverboy

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt B. – opgeleid als sociaal pedagogisch medewerker - van loverboypraktijken. Hij zou de jonge vrouwen, waarvan er een nog minderjarig was, hebben verleid de prostitutie in te gaan. Vervolgens zou hij hen seksueel hebben uitgebuit, in de periode van 2015 tot de zomer van 2018. Dat gebeurde in onder meer hotels en massagesalons op verschillende plekken in Nederland.