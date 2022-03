Verdachte pillenmakerij Lunteren laat achterste van zijn tong niet zien, maar komt toch voorlopig vrij

De man was donderdag goedlachs de Zutphense rechtbank binnengekomen. ,,Ik ben geen klager, maar ik zie er een stuk beter uit dan ik me voel”, verzekerde hij de rechters. De tijd in de cel heeft erin gehakt. Dat de officier van justitie hem ondanks een contactverbod toch een kaartje van zijn familie had laten bezorgen, had hem heel veel gedaan. ,,U kunt niet meer kapot bij mij”, zei snikkend tegen de officier.