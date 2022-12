Verdachte van 20 autobranden voor de rechter • Schaatser gaat in Winterswijk voor wereldrecord

Wolf in de Betuwe, gewoon in woonwijken: ‘Wen d’r maar aan’

ANGEREN - Inwoners van Angeren, Huissen en Doornenburg wisten zondag niet wat ze zagen: een gróte wolf. Gewoon op straat. Het maakte ze bang en geïrriteerd: want wat doet dat dier eigenlijk hier? Ben ik veilig, mijn dochter, mijn pony en mijn kleine hondje? Zes vragen over de wolf in de Betuwe.

10:05