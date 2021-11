Verdachten ‘terreurcampagne’ Fruithandel De Groot blijven vastzitten als waarschuwing voor nieuwe rekruten

ARNHEM - Vier verdachten die vastzitten voor het plegen van een aanslag op een woning in Tiel – onderdeel van de bedreiging van fruitbedrijf De Groot uit Hedel – blijven in de cel. ,,Al was het maar als waarschuwing zodat andere jongeren het niet in hun hoofd halen om zich voor dit soort acties te laten rekruteren”, zegt de officier van justitie.

De vier verdachten 17, 18, 19 en 24 jaar oud worden ervan verdacht dat ze in de nacht van 4 op 5 juni in Tiel brand hebben gesticht bij een woning. Daar lagen een man en vrouw en hun twee kinderen te slapen. De vier verdachten werden na de brandstichting van de A2 gehaald.



Donderdag was in de Arnhemse rechtbank een tussentijdse zitting in de zaak. De vier jonge mannen worden verdacht van poging tot moord in vereniging.

De 17-jarige verdachte is volgens de officier recent in zijn cel aangehouden omdat hij ook wordt verdacht van een schietincident in Hedel op 2 mei. Omdat hij minderjarig is, werd zijn zaak achter gesloten deuren behandeld. De 18-jarige verdachte is ook in beeld voor een schietincident op 16 mei in Waardenburg.



De advocaten van de verdachten hadden gevraagd of hun cliënten de stafzaak in vrijheid zouden mogen afwachten, onder meer vanwege hun jonge leeftijd.

Opdrachtgevers

De voorzitter van de Arnhemse rechtbank vindt dat hij het de samenleving niet zou kunnen uitleggen om deze verdachten voorlopig vrij te laten. Zeker niet omdat nieuwe ontwikkelingen in het rechercheonderzoek het viertal eerder verdachter dan minder verdacht maakt.



Volgens de rechtbank lijkt het er bijvoorbeeld op dat alle vier de verdachten te linken zijn aan een chat-account waarmee ze in contact zouden staan met opdrachtgevers voor de brandstichting.

Eind oktober werden drie Amsterdammers aangehouden in verband met de dreigingen rond De Groot in Hedel. Het gaat om mannen van 19 en 21 en een vrouw van 20. De rechtbank in Arnhem zal ook de zaak tegen deze verdachten behandelen.

Maffiapraktijken

Volgens de officier van justitie worden er nog steeds vorderingen gemaakt in het onderzoek. ,,Er is sprake van een grote voortvarendheid”, zei de aanklager. Dat is onder meer reden om de verdachten in de cel te houden.



,,We hebben hier te maken met een terreurcampagne van ongekende omvang in Nederland‘’, zei de officier. ,,Dan kan ik niet uitleggen aan Nederland dat we verdachten van dit soort maffiapraktijken voorlopig vrijlaten. Ook al zitten ze al een tijd vast en hebben ze amper een strafblad. Dit moet gezien worden als een waarschuwing voor andere jongeren. Dat ze het niet in hun hoofd moeten halen om zich voor een habbekrats laten rekruteren voor dit soort zaken. Laat ze weten dat als je hiervan wordt verdacht, dat dit hele zware consequenties heeft. Het gaat hier niet om een winkeldiefstal.”



Op 26 januari 2022 gaat de behandeling van de zaak verder.