Verdriet in het verpleeghuis: 'Moeder overleefde corona, maar stierf door de eenzaamheid’

Vermiste Duitser (21) Rhederlaag nog niet gevonden: ‘Verschil in dieptes maakt het lastig’

11:04 LATHUM - De 21-jarige Duitser die vrijdagavond verdween in zwemplas Rhederlaag is nog niet gevonden. De politie en een dregteam uit Urk zoeken vandaag verder. ,,Groot verschil in dieptes maakt het zoeken lastig.”