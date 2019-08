Verdronken Barnevelder (30) gevonden in Italiaans meer

update AD-correspon­dent opgepakt in Moskou: ‘Ik riep nog dat ik journalist ben’

16:42 AD-correspondent Joost Bosman is vanmiddag opgepakt bij het verslaan van een demonstratie in Moskou. Met enkele tientallen Russen is hij met een ME-busje onderweg naar het politiebureau. ,,Ik hoop dat deze arrestatie losloopt”, vertelt hij vanuit het busje. Bosman spreekt de verwachting uit over een uur of drie weer vrij te worden gelaten.