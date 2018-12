Verdwaald in een politieke droom

Aan de lijn was Johan de Bondt, op dat moment gedeputeerde in Gelderland en een van de machtigste mannen van de provincie. Zo’n man die door roeien en ruiten ging om zijn zin te krijgen, een echte spektakelpoliticus.



Als verslaggever van deze krant volgde ik net een paar maanden de provinciale politiek en ik had geen idee waar de beste man het over had. Dieren? Zeventig miljoen?! Was er ook maar één plan in Dieren te bedenken dat zeventig miljoen zou kosten? Dieren, dat was toch een vriendelijk dorp waar de grotemensenproblemen met een boogje omheen waren gelopen?