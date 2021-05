Vergeet Havana, dit is Manhattan aan de Waal

Dauphiné Jakobsen: ‘Voor winnen misschien te vroeg, maar proberen kan geen kwaad’

15:17 Een opvallende Nederlander op de startlijst van het Critérium du Dauphiné is Fabio Jakobsen. Het is voor de sprinter van Deceuninck-Quickstep zijn derde wedstrijd na de beruchte crash vorig jaar in Polen. Wat zijn nu de doelen in de Dauphiné?