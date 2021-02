Vergeet Henk Angenent, Xandrijn (43) schaatst volledige route Elfstedentocht wél

VIDEO Omgekomen marinier was net terug van tiendaagse loodzware training in de kou

12:02 De Nederlandse marinier die zaterdagmiddag overleed in Noorwegen had net de dag ervoor de eerste fase van zijn loodzware opleiding in het poolgebied afgerond. Onduidelijk is nog wat er daarna precies is gebeurd. De marechaussee is een onderzoek gestart.