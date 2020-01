Verhaal overleden Mirjam (30) uit Nijverdal in ‘Over mijn lijk’

Bucketlist

BNNVARA kwam bij Mirjam terecht via de crowdfunding die was opgezet om haar bucketlist uit te voeren. Dankzij bijdragen van donateurs konden zij en Ruben, toen nog haar vriend op reis naar Nieuw-Zeeland. Daar vroeg hij haar ten huwelijk. Ruben in een eerder interview in deze krant: „Ik nam de ring stiekem mee en wachtte tot een geschikt moment. Op een prachtig plekje bij een waterval was het zo ver.” Op 9 juni 2018 gaven Ruben en Mirjam elkaar het jawoord op Landgoed den Vosschenbosch, bij Hoge Hexel.