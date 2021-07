Verhitte strijd over huurachterstand seksclub ’t Oude Haasje: ‘Ik durf er niet meer naartoe om huur op te halen’

Video Auto belandt onderstebo­ven in sloot in Zevenaar, bestuurder heeft engeltje op schouder

13:10 ZEVENAAR - Op de Ringbaan-Zuid/Babberichseweg in Zevenaar is donderdagochtend een auto ondersteboven in de sloot beland. De bestuurder van het voertuig heeft een engeltje op zijn schouder zitten: hij bleef ongedeerd.