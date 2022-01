Verhuizen is in deze tijd niet zo makkelijk: waar wil je wél wonen?

F1-team Aston Martin hakt knopen door: nieuwe teambaas en datum autopresen­ta­tie staan vast

Formule 1-team Aston Martin is druk in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zo heeft de Britse renstal Mike Krack aangesteld als nieuwe teambaas. Hij is de opvolger van Otmar Szafnauer, wiens vertrek vorige week bekend werd gemaakt. Ook heeft Aston Martin de datum vastgesteld waarop het publiek kennis maakt hun nieuw F1-auto.

14:10