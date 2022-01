Verkeerslicht staat al 33 seconden op rood en toch rijdt drukke ondernemer door: gevolgen groot voor motorrijder

Eind maart 2020 gaat het mis op de kruising tussen de Zwartewaterallee en de Middelweg. De 51-jarige bestuurder van de bestelbus heeft zijn eigen bedrijf en is erg druk. „Het was mooi weer en droog. Ik had het druk en was net bij een klant in Zwolle geweest”, vertelt hij donderdagochtend bij de rechtszaak. „Ik had mijn telefoon in de houder en luisterde voicemailberichten van klanten terug. En toen kwam opeens die klap.”