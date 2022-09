Verkeerslichten uit: zeven gewonden bij ernstig ongeluk op kruising

Agenten arresteren man voor reeks fouten: geen rijbewijs, drank op én harddrugs bij zich

KESTEREN/ OPHEUSDEN - Een 45-jarige man uit Opheusden is zaterdag opgepakt door de politie vanwege een reeks aan overtredingen en misdrijven. De man werd in zijn auto gestopt door agenten tussen Kesteren en Lienden, die hem hebben aangehouden en in de cel gezet.

15:00